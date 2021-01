Austraallase kodus leiutatud koroonatest läheb USAs kasutusse

Sean Parsons on meditsiinitoodete ettevõtte Ellume asutaja, mille toodang valmib äärelinnas asuvas tööstuspargis, kus ridamisi kaitseriietuses laotöölisi panevad kokku halle karpe, mis on umbes rasedustesti mõõtu.

Ellume Covid-19 test näitab tulemust juba 15 minutiga ja muutub varsti kättesaadavaks kõige rängemalt koroonaviirusest kannatada saanud riigis. «Me valmistame esimest toodet, mis läheb USAsse. Nii et see on tähtis päev,» märkis Parsons AFP-le hiljutisel tuuril tema Brisbane'i linna tehasesse.