Kapitooliumi politsei ennetav palve lisajõudude saamiseks lükati tagasi

Esimeses intervjuus pärast seda, kui USA presidendi Donald Trumpi poolehoidjad ründasid eelmisel kolmapäeval Washingtonis Kapitooliumi, rääkis ametist lahkuv Sund The Washington Postile, et tema ülemused tõrkusid astumast ametlikke samme rahvuskaardi valmisolekusse panemiseks, mis siis et luureandmed viitasid sellele, et Trumpi kutsel Washingtoni saabuv rahvamass osutub suuremaks kui varasematel protestidel.