Kokku 700 piirkonnas on umbes 150 000 töötajat saanud vaktsineerimiseks eriväljaõppe ning võimud on korraldanud mitu õppust, mängides läbi vaktsiinide transportimise ja katsetanud süstimise korraldust.

Ometi on kogu protsess hirmuäratav, arvestades, et India on hiigelsuur ja vaene riik, kus transpordivõrk on pahatihti kohutavas seisukorras ning tervishoiusüsteem on üks enim alarahastatuid kogu maailmas.