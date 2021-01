ELi volinik: Kapitooliumi ründamine on sotsiaalmeedia 11. september

Kapitooliumi ründamise järel sulges Twitter president Trumpi konto, otsust on nii tervitatud kui ka taunitud.

«Tõsiasi, et üks peadirektor võib kontrollimata ja tasakaalustamata (Trumpi) valjuhääldile tropi ette suruda, on jahmatav,» kirjutas Breton. «See ei kinnita üksnes nende platvormide võimu, vaid näitab ka tõsiseid nõrkusi selles, kuidas meie ühiskond on digitaalruumis organiseeritud.»