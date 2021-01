Kokku on Ühendkuningriigis vaktsineeritud praeguseks 2,4 miljonit inimest, kuid täna Bristolis vaktsineerimiskeskust külastanud peaminister Boris Johnson rõhutas, et just nüüd on aeg olla eriti valvas ning võimalik, et tarvis on ka karmimaid piirangumeetmeid.