USA föderaalvõimud hukkavad esmakordselt 67 aasta vältel naise

Montgomery advokaatide sõnul on tal ajukahjustus, mille naine sai lapsepõlves toimunud pidevate kuritarvituste käigus, ning ta ei mõista oma tegusid. Tema kasuisa on väärkohtlemist eitanud, samas kui ema on tunnistanud, et ei esitanud politseile kunagi kaebust, kuna kartis enda ja oma laste turvalisuse pärast.