USA kohus lükkas surmanuhtlust ootava naise hukkamise edasi

Kohtuniku otsuse kinnitas hiljem USA Columbia ringkonna apellatsioonikohus. Uus hukkamistähtaeg on nüüd edasi lükatud Joe Bideni valitsusajale, juhul kui USA ülemkohus ei peaks sekkuma.

Montgomery mõisteti 2007. aastal Missouris süüdi kaheksandat kuud raseda Bobbie Jo Stinnetti inimröövis ja kägistamises.

Montgomery sõitis 2004. aastal oma kodust Kansase osariigis umbes 270 kilomeetri kaugusele Skidmore'i linna Missouris, teeseldes, et tahab osta 23-aastaselt koerakasvatajalt Bobbie Jo Stinnettilt terjerit.

Montgomery, kes oli ka ise koerakasvataja ja tutvus Stinnettiga koertenäitusel, kägistas kohale jõudes naise surnuks ja lõikas tema kõhust välja lapse. Ta vahistati päev hiljem, kui ta oli imikut avalikult näidanud.

Kohtunik James Patrick Hanlon lükkas hukkamisaja edasi, et kohtul oleks võimalik korraldada ärakuulamine, et hinnata Montgomery vaimset mõistust. Montgomery advokaat Kelley Henry tervitas otsust. "Proua Montgomery vaimne tervis on halvenemas ja me otsime võimalust, et tõestada tema süüdimatust," ütles Henry avalduses.

Montgomery advokaadid on palunud USA presidendilt Donald Trumpilt armuandmist, tuues põhjuseks, et Montgomery sooritas kuriteo peale eluaegset väärkohtlemist ja vägistamisi. Nad palusid eelmisel nädalal Trumpil muuta Montgomery karistus üle eluaegseks vanglakaristuseks.

Montgomery advokaatide sõnul on tal ajukahjustus, mille ta sai lapsepõlves kasuisa ja tolle sõprade grupiviisiliste vägistamiste käigus, ning ta ei mõista oma tegusid. Tema kasuisa on väärkohtlemist eitanud, samas kui ema on tunnistanud, et ei esitanud politseile kunagi kaebust, kuna kartis enda ja oma laste turvalisuse pärast.

Montgomery hukkamine oli algselt plaanis 8. detsembril, kuid see lükati edasi, kui teda vanglas külastanud advokaadid haigestusid koroonaviirusesse.