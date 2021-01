Trump sõidab Texasesse piirimüüri esitlema

Trumpi visiit Alamo linna tuleb tema ametiaja viimastel päevadel, mille president on sunnitud veetma isoleerituna sotsiaalmeediast ja seistes silmitsi teise tagandamisprotsessiga seoses tema toetajate tormijooksuga kapitooliumile.

Trumpi nõunikud on ärgitanud teda kasutama oma viimaseid päevi ametis, et tuua välja tema ametiaja peamised saavutused: suur maksulangetus, katsed lõdvendada föderaalregulatsioone ja föderaalkohtute täitmine konservatiividega. Seni on Trump soovitusi eiranud.

Tänane visiit on Trumpi esimene avalik esinemine alates läinud kolmapäevast, mil ta innustas oma toetajaid «võitlema», enne kui nad valimistulemuste kinnitamise peatamiseks kapitooliumihoonesse tungisid.

Eeldatavasti toob Trump visiidil välja oma valitsuse katsed ohjeldada ebaseaduslikku immigratsiooni ja edusammud, mida on tehtud tema lubatud piirimüüri ehitamisega.

Aastate jooksul nõudis Trump müürile ka hulga täiendusi, mis on suuresti tagasi lükatud. Näiteks tahtis ta selle mustaks värvida, et see põletaks seda katsuvate inimeste käsi, samuti aga nõudis ta müürile ogade paigutamist. Lisaks käis president välja mõtte, et müüri ümbritseks alligaatoreid täis vallikraav.

Seni on tema valitsusajal rajatud umbes 725 kilomeetri jagu müüri ja võimu üleandmise hetkeks võib see ulatuda 765 kilomeetrini. Suur osa müürist asendab varasemaid väiksemaid tõkkeid.

Lisaks piirimüüri rajamisele võttis Trumpi administratsioon immigratsiooni piiramiseks ka teisi karme, sageli ebaseaduslikke meetmeid.