Mitme kapitooliumi politseiniku teenistussuhete on peatatud ja rohkem kui tosin on uurimise all, et välja selgitada nende seos või ebakohane abi eelmise nädala meeleavaldusele, mis muutus vägivaldseks rahutuseks, kinnitasid kongressi saadikud, politsei ametnikud ja kongressi töötajad Washington Postile.