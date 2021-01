Uganda opositsioon süüdistab julgeolekujõude kirjeldamatus valimiseelses vägivallas

«Terror on ausalt öeldes ennenägematu,» ütles opositsioonijuht Kizza Besigye, kes on kandideerinud Museveni vastu neljadel valimistel.

«Vägivald ja terror paistavad suurenevat igade valimistega. Praegused valimised on olnud tunnistajaks kirjeldamatule vägivallale. See läheb iga päevaga üha hullemaks.»

Wine ja teised opositsioonijuhid ütlesid täna, et on asunud valimisjaoskondades kaitsele pettuste eest. Nad soovitavad oma toetajatel jääda jaoskondadest 100 meetri raadiusse, mitte minna koju, nagu käsib valimiskomisjon.

Alates 1986. aastast Ugandat valitsenud Museveni väidab, et Wine on «välishuvide agent». 76-aastane riigipea ei ole võtnud kuulda soovitusi pensionile minna, vaid kinnitab, et rahvas armastab teda ja on seetõttu ta nii palju kordi presidendiks valinud.