Venemaa blokeerib Navalnõi naasmist vanglaähvardusega

«Putin on nii vihane, et ma taem mürgitamiskatse üle elasin, et ta pöördus föderaalse vanglaameti poole nõudega minna kohtusse ja pöörata mu tingimisi karistus tegelikuks,» kirjutas ta viitega 2014. aasta omastamissüüdistuse alusel määratud karistusele.