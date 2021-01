Trump nimetas samme tema tagandamiseks absoluutselt naeruväärseks

Texasesse suunduv Trump ütles Valge Maja õuel kopterisse sisenedes, et tema tagandamise tõenäoline heakskiit kolmapäeval esindajatekojas on «jätk suurimale nõiajahile poliitika ajaloos».

Kaheksa päeva enne oma ametiaja lõppu on Trump üksi jäämas. Endised toetajad on talle selja pööranud, sotsiaalmeedia kehtestas keelu ja nüüd on seoses 6. jaanuari kongressirünnaku ässitamisega tema vastu käimas tagandamisprotsess.