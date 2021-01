FBI edastas hoiatuse päev enne Washingtoni mässu

See on vastuolus varasemate väljaütlemistega, mille kohaselt tuli president Donald Trumpi toetajate poolt korraldatud rünnak võimudele üllatusena.

Pea nädal pärast rünnakut ütlesid ametnikud, et nad tegelevad kogunenud tõenditega, rünnaku korraldajatega lubati jõuliselt tegeleda. Kuigi praeguseks on suurem osa süüdistusi esitatud kergemate kuritegude eest, kavatseb föderaalprokuratuur mõnedele märatsejatele esitada süüdistuse mässu õhutamises. See tähendaks sisuliselt seda, et neid süüdistataks valitsuse kukutamise katses.