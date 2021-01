Udmurdi politsei uurib natsimundris ahvi etteastet kohalikus tsirkuses

Prokuratuuri Udmurtia osakonna teatel kontrollivad nad kohaliku tsirkuse tegevust, kuna sotsiaalmeediasse on ilmunud pildid natsisümbolitega rüüdes loomadest tsirkuse 8. jaanuari etenduses.

Udmurtia pealinna Iževski õigeusu piiskopkonna avaldusest selgub, et natsisümboolikat kasutati episoodis, mis kõneles Saksa armee lüüasaamisest 1942. aastal Moskva lähistel.

"Tsirkusekunsti üks erijoon on meelelahutus, ja ei ole midagi üllatavat faktis, et selleks kasutatud kujunditel on irooniline ja mõnikord isegi groteskne iseloom," selgitab piiskopkond.