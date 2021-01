Airbnb keelas Bideni ametivande andmise ajaks üürimise Washingtonis

«Teatame, et Airbnb tühistab broneeringud Washingtoni piirkonnas ametivande andmise nädalal,» teatas ettevõte avalduses. «Lisaks sellele ennetame me mistahes uute broneeringute tegemist Washingtoni piirkonnas sel perioodil läbi selliste broneeringute blokeerimise.»

Kuna kardetakse, et alusetult valimispettust uskuvad Trumpi toetajad plaanivad uusi rahutusi, on kohalikud elanikud teinud üleskutse, et Airbnb üüripindade omanikud ei üüriks neid ametisse vannutamise ajaks välja.

«Läbi selle töö oleme me tuvastanud mitu inimest, kes on kas seotud teadaolevate vihagruppidega või on muud moodi seotud kriminaalse tegevusega kapitooliumihoones. Nad on saanud Airbnb platvormi kasutamiskeelu,» teatas firma.