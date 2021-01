Itaalias tekkis väikepartei lahkumisel valitsuskriis

Renzi on pikemat aega süüdistanud Contet ja Viie Tähe Liikumist avaliku raha laialijagamises valimistulemuse nimel ja struktuursetest reformidest hoidumises. Valitsuse koroonaviiruse taasterahastu ulatub 222,9 miljardi euroni ja suurel määral on see tagatud Euroopa Liidu rahaga.

Conte on mõista andnud, et reageerib parlamendi usaldushääletusega, lootuses saada opositsiooniparteidelt nii palju tuge, et Renzi lahkumisest tekkinud tühimikku on võimalik täita.