Malis tapeti islamistide rünnakus kolm ÜRO rahuvalvajat

Varem päeval ütles ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric New Yorgis, et rünnakus sai surma üks rahuvalvaja ja veel seitse haavata.

Suur osa Mali territooriumist on väljaspool valitsuse kontrolli. Riigis on tapetud tuhandeid sõdureid ja tsiviilisikuid ning sajad tuhanded on oma kodudest põgenenud. Sageli õhutavad vägivalda etnilised pinged.