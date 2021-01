Biden esitleb oma majanduse ergutuspaketti

Lisaks kavatseb Biden välja käia eraldi elavdamispaketi, mille eesmärgiks on ettevõtteid kannustada uute töötajate palkamisele.

«Me jookseme ajaga võidu. Valitsuse uue toetuseta võib majandus- ja tervishoiukriis lähikuudel veelgi süveneda. Koolid ei saa turvaliselt uksi avada ja vaktsineerimine on kulgenud liiga aeglaselt,» edastati meeskonna teadaandes.

Ehkki mõlemad kongressi kojad on edaspidi demokraatide käes, siis senatis on kontroll ebakindel, sest parteil on sajast kohast vaid viiskümmend. Biden peab seega saama kõigi demokraatidest senaatorite toetuse või meelitama enda poolele ka mõne vabariiklase.