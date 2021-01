USA sõdurite arv Afganistanis kahanes Trumpi käsul 2500-ni

Novembris vägede väljatoomise käsu andnud president Donald Trump ütles neljapäeval, et USA sõdurite arv Afganistanis on viimase 19 aasta madalaim. Sõjaväelaste arvu ta ei maininud.

Trumpi valitsus leppis eelmise aasta veebruaris islamiliikumisega Taliban kokku, et Ameerika sõdurite arvu vähendatakse järk-järgult, nii et 2021. aasta maiks on kõik läinud.