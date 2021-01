Venemaal sai eelmisel aastal tulekahjudes surma üle 8200 inimese

Suprunovski täpsustas, et suurim hulk tulekahjusid leidis aset korterelamutes - 32 390. Neis jättis oma elu 2582 inimest, seal hulgas 103 last.

Aseminister märkis ka, et tänavu suurenes nääripühade ajal tulekahjude hulk 13,6 protsenti.

«Aasta algusest on Venemaal toimunud 7628 tulekahju, 13,6 protsenti rohkem kui mullu. Neis hukkus 417 inimest, 9,4 protsenti rohkem kui mullu sama ajaga. Viga sai 267 inimest,» rääkis ta, täpsustades, et aasta algusest hukkunute seas on 11 alaealist.