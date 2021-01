Mike Pence õnnitles telefonitsi oma ametijärglast Kamala Harrist

Tegemist on esimese teadaoleva kontaktiga lahkuva ja ametisseasuva administratsiooni valitud liikmete vahel. President Donald Trump ei ole presidendiks valitud Joe Bideniga ühendust võtnud ning on seadnud korduvalt kahtluse alla tema võidu legitiimsuse.

Kuid Pence'ist on saanud Bideni ootamatu kaitsja. Asepresident seisis muu hulgas vastu Trumpi survele, kes oli nõudnud, et ta takistaks tolle võidu kinnitamist kongressi ühisistungil. Pence on lubanud ka osaleda 20. jaanuaril Bideni ametissevannutamisel, kuhu Trump on keeldunud tulemast.