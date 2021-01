Biden teeb teadusnõunikust valitsusliikme

Otsuse taga on eeskätt koroonapandeemia, millest uuel presidendil tuleb jagu saada. Nakatunute arv Ühendriikides on tõusnud üle 23 miljoni ja Covid-19 tõttu on surnud ligi 400 000 inimest.

Teadusnõunik Eric Lander, inimese genoomi kaardistamises kaasa löönud matemaatik ja geneetik, Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi bioloogiaprofessor ja endine Whitehead Instituudi liige hakkab juhtima Valge Maja teadus- ja tehnoloogiapoliitika bürood ning nõustama Bidenit.

«Teadus on alati olnud minu valitsuses esirinnas ja need maailmakuulsad teadlased kindlustavad, et kõik, mida me teeme, põhineks teadusel, faktidel ja tõel,» ütles Biden Landeri ja teiste ekspertide ametisse nimetamisest teatades.

Biden lisas, et usalusväärsed juhised on eriti hinnalised olukorras, kus tuleb teha lõpp pandeemiale, tõsta majandus taas jalule ja saavutada läbimurre kõigi ameeriklaste elukvaliteedi parandamiseks.

Lander on biomeetriliste uuringute keskuse MIT-i ja Harvardi Broadi Instituudi asutajaliige ja president.

Ta teatas Twitteris, et uus ametikoht on talle suur au. «Nii palju on teha, ja see nõuab kõigi koostööd,» lisas ta.