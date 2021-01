Maailma kõrguselt teine mäetipp K2 vallutati esmakordselt talvel

Pakistani Alpiklubi sekretär Karrar Haideri teatas, et kümme Nepaali šerpat jõudis mäetipule umbes kella viie paiku pärastlõunal.

8611 meetri kõrgune K2 asub Himaalaja Pakistani osas ja on maailmas Džomolungma järel kõrguselt teine mäetipp. Talvel võib K2-l tuulekiirus ulatuda 55 meetrini sekundis ning õhutemperatuur langeb kuni 60 miinuskraadini.

«Seda polnud talvel varem keegi teinud,» rõhutas Haideri. Ta lisas, et umbes kuu aega tagasi tuli K2 vallutamiseks kohale neli rahvusvahelist mägironijate meeskonda. Seni on edu saatnud vaid Nepali tiimi.