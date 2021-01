FOTOD ⟩ Viinis protestisid tuhanded viirusepiirangute vastu

Alates märtsist kehtivad Austrias juba kolmandad sulgemismeetmed, kinni on mitteelutähtsad poed, kontserdisaalid ja teatrid, spordikeskused ja koolid.

«Surmade arv, mida meile esitatakse, on prügi. Ma ei taha, et me lõpetaksime nagu Hiina, kus pole mingit õigust midagi teha,» ütles meeleavaldusel osalenud naine AFP-le.