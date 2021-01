Meedia: McConnell annab senati vabariiklased Trumpi hääletuses vabaks

McConnell on mitme meediaväljaande, seal hulgas ajalehe Washington Post sõnul öelnud, et vabariiklased võivad Trumpi üle hääletades lähtuda südametunnistusest. See vabastaks vabariiklased parteidistsipliini järgmisest.

McConnell ütles kolmapäeval, et senat ei saa nii lühikese aja jooksul korraldada Trumpi üle õiglast või tõsiseltvõetavat protsessi. Ta on ajalehe New York Times andmetel siiski märku andnud, et tema arvates väärib Trump tagandamist.