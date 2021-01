Ukraina kaubalaev uppus Musta merre

Päästetud on toimetatud haiglasse ja nende seisund on rahuldav.

Türgi Bartıni provintsi kuberner teatas varem laevahukust riigi põhjaosas İnkumu lähedal ja ütles, et päästetöötajad püüavad päästa 15 meeskonnaliiget, kes on kolmes päästepaadis. Tema sõnul oli tegemist Vene alusega.

Portaali Vesselfinder andmeil seilab laev Palau lipu all 2016. aastast ja selle omanik on Ukraina ettevõte Arvin Sg Ltd. Kuni aastani 1992 sõitis alus Vene lipu all, hiljem veel ka Malta ja Kambodža lipu all.