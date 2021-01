Briti valitsus plaanib kõik saabujad hotellidesse karantiini panna

Valitsus on uute viirusetüvede tekkides kaotanud nõndanimetatud reisikoridorid madalama nakatumisnäitajaga riikidest.

Välisminister Dominic Raab ütles BBC televisioonile, et plaani teostatavus ei ole kindel ja asja tuleb teiste riikide kogemuste põhjal hoolikalt vaagida.

«Tulevad kontrollid kodus ja piiril. Minu arvates on see tõhusaim abinõu, mida me praegu saame rakendada,» ütles ta.