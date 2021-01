Vene välisministeerium põhjendas avalduses Navalnõi kinnipidamist

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova märkis seejuures ühtlasi, et välisriikide avaliku elu tegelased peaksid austama rahvusvahelist õigust ega sekkuma teiste iseseisvate riikide sise- ja õigusasjadesse.

Vanglaamet kirjutas oma avalduses, et pidas Navalnõi kinni 2014. aasta tingimisi karistuse katseaja nõuete "korduva rikkumise" eest. Teadaandes lisati, et Navalnõi jääb vahi alla kuni kohtu otsuseni. Vanglaameti teatel on opositsionääri advokaati tutvustatud määrusega, millega Navalnõi tagaotsitavaks kuulutati, aga ka ameti esildisega kohtule tingimisi karistuse muutmiseks.