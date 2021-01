Jaapani peaminister lubas taastada normaalse elu niipea kui võimalik

Parlamendi uue istungjärgu avamise puhul esinenud Suga on olnud ametis alates septembrist, kuid tema toetus on järsult vähenenud valitsuse suutmatuse tõttu koroonaviiruse levikut peatada.

Uus viiruselaine Jaapanis ja välisriikides on seadnud kahtluse alla, kas pandeemia tõttu aasta võrra edasi lükatud Tokyo olümpiamänge on võimalik sel suvel korraldada.

Suga rõhutas, et on endiselt pühendunud mängude korraldamisele sel suvel «tõestusena inimkonna võidust viiruse üle».

Tokyos ja selle ümbruses ning veel mitmes prefektuuris on kehtestanud kuni 7. veebruarini koroona eriolukord. Valitsust on süüdistatud liiga pikalt viivitamises selle sammu astumisel.

Ajalehe Yomiuri Shimbun nädalavahetusel korraldatud küsitlus näitas, et Suga valitsuse reiting on detsembriga võrreldes kukkunud kuus protsendipunkti 39 protsendile. Rahulolematute osakaal on aga tõusnud 49 protsendini.