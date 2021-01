Londoni Muuseumi direktor Sharon Ament rõhutas, et muuseum pole poliitiline asutus ning sellel pole oma seisukohta Ameerika Ühendriikide poliitika osas, kuid Trumpi õhupall kätkeb endas brittidele tüüpilist satiirilist reaktsiooni maailma asjadele.

«Me kasutame huumorit palju. Ja me heidame poliitikute üle nalja. See on suur – sõna otseses mõttes – näide sellest,» ütles Ament BBC-le.