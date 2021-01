Poolas avaldatakse «Mein Kampfi» kommenteeritud väljaanne

Hitleri vihast nõretavat traktaati, mille esmatrükk ilmus 1925. aastal, on harva raamatuna välja antud. Seda isegi pärast 2016. aastat, mil see läks avalikku omandisse.

«Kriitikute sõnul on selle raamatu avaldamine solvang natsismi ohvritele. Minu arust on asi vastupidi,» ütles ajaloolane Eugeniusz Krol, kes on teose poolakeelset tõlget kolm aastat ette valmistanud.