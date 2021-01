Karmo Tüür: Navalnõil on Venemaal turvalisem kui välisriikides

Navalnõi kinnipidamine Moskvas on tekitanud küsimusi, miks ta üldse Venemaale naasis. Tüüri hinnangul on seal tõenäoliselt mitu põhjust. «Ma arvan, et see asi on seletatav Navalnõi hea intuitsiooniga omaenese poliitilise ja füüsilise ellujäämise mõttes. Ta andis endale suurepäraselt aru, et kui ta jääks istuma kuhugi Saksamaa rehabilitatsiooniasutusse või hotelli, siis ta muutuks Venemaal nähtamatuks ja vähem mõjukaks. Välistada ei saa ka seda, et see andnuks võimaluse ta kuskil kaugel «ära koristada» ja väita, et süüdi on «nemad». Venemaale tagasitulemine on ta teinud taas nähtavaks. Ka on väiksem tõenäosus, et temaga midagi juhtub, kuigi vangla on selline koht, et välistada ei saa midagi,» tõdes Tüür ERRi «Välisilmale».

Politoloogi sõnul on Vene võimude eesmärk Navalnõi aktiivsest poliitelust kõrval hoida. «Navalnõi pikalt uurimise all hoidmine oleks kõige mõistlikum, sest sel ajal ei saa ta kandideerida valimistel. Ta saab küll avalikult esineda, aga ei saa osaleda ametlikult valimistel. See on oluline, sest hetkel on Venemaa poliitmaastik puhtaks roogitud: seal on vaid Putin ja «anti-Putin» Navalnõi. Loomulikult väldib Putini taga olev meeskond, et tekiks nähtav võitluspaar.»

Kõnetab peamiselt eliiti

Suurejoonelisi meeleavaldusi tänavatel politoloog tõenäoliseks ei pea. Tema sõnutsi tuleb rahvas Venemaal tänavatele vaid siis, kui tunneb, et need ootusi on petetud. «Navalnõi puhul tunneb seda vaid väga kitsas segment elanikkonnast: kõrgelt haritud liberaalsem eliit ja eelkõige nooremad inimesed, kes võiksid näha teda aktiivse tegevpoliitikuna või presidendina.»

Tüür lisas, et Venemaa riigimeedia kajastus Navalnõi-küsimuses on muutunud juba koomiliseks. «Ausalt öeldes on see päris karikatuurseks muutunud. See jäärapäisus ja nürimeelne järjekindlus, kuidas üritatakse inimest tasalülitada temast mitte rääkides. Väga suure erandi tegi täna Venemaa peamine riiklik ajaleht Novaja Gazeta, kes mainis pealkirjas ära Berliini patsiendi ja rääkis sisus, kui ebaühtne on selles küsimuses lääs.»

Parlamendivalimised on ebaolulised

Tänavu peetakse Venemaal ka riigiduuma valimised. Tüüri sõnul seal kandideerimine Navalnõid tõenäoliselt ei paelu. «Parlamendivalimised mitte. Vähemalt seni, kui ta kinnimajas on. Vaevalt ta ka tahaks osaleda parlamendivalimistel, sest parlament ei otsusta Venemaal midagi. Tähtsad on vaid presidendivalimised ja seal on Navalnõil ambitsioon osaleda küll.»