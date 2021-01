Itaalias vaktsineeriti 108-aastane naine

Naine on meediasse sattunud varemgi, sest eelmisel aastal nakatus ta koroonaviirusesse ja paranes sellest.

«Vaktsineerimine tõi talle ja meie töötajatele palju rõõmu ja lootust, et see on esimeseks sammuks meie vanadekodus naasmisel rahumeelse igapäevaelu juurde,» ütles Milanos asuva Anni Azzurri San Faustino hooldekodu esindaja Matteo Tessarollo.