FBI: kongressi tunginud naine lootis Pelosi sülearvuti Venemaale müüa

Ajaleht Washington Post kirjutas esmaspäeva õhtul, et föderaalvõimud on Williamsi vahistanud.

Üks FBI agent ütles, et tuginedes fotodele ja videodele 6. jaanuaril aset leidnud tormijooksust, oli Williams esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi kontori läheduses.

Tunnistaja väitel, kes on Williamsi endine abikaasa, plaanis naine saata sülearvuti sõbrale Venemaal, kes oleks selle müünud Vene välisluureteenistusele SVR.

«Müük ebaõnnestus teadmata põhjustel ja arvuti on endiselt Williamsi käes või hävitatud,» öeldi kirjalikus tunnistuses.

Kaebuses öeldakse, et Williamsi emale näidati Kapitooliumis tehtud pilte ja ta kinnitas, et mitmel fotol nähtud kõhn prillidega naine on tema tütar.