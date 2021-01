Hiinas Shijiazhuangi linnas ehitatakse tohutut karantiinikeskust

Kui mujal maailmas ollakse kimpus ülekoormatud haiglate ja kasvava ohvrite arvuga, on Hiina viiruse levik suuresti kontrolli alla saanud. Samas on kohalikud haiguspuhangud sundinud Hiina ametnikke alustama massilist testimist, karmide piirangute kehtestamist ja tervete külade karantiini panekut.

Paari päeva pärast valmivas karantiinikeskuses on vannitoad, Wifi ja konditsioneer ning sinna hakatakse paigutama Covid-19 patsientide lähikontaktseid.

Ehitus algas 13. jaanuaril ja selle taustal on karmid koroonapiirangud, mis on kehtestatud Põhja-Hiina linnades, kus on viimastel nädalatel tuvastatud mitusada koroonanakkust.