Ajahambale 5000 aastat vastu pidanud Caral on kogu Ameerika maailmajao vanim arheoloogiline mälestis, kuid nüüd on selle püsimajäämine sattunud ohtu, sest püha asula hõivanud skvotterid väidavad, et koroonaviiruse pandeemia põhjustatud nälg ei jätnud neile muud valikut, kui paik okupeerida.