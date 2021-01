Taani ja Saksamaa pikendavad ilmselt praegu riigis kehtivaid viirusepiiranguid vähemasti poole veebruarini, sest üldise nakatumise aeglustumise kiuste püsib mure uute viirusetüvede peatse võimutsemise pärast. Itaalias tekitas pahameeletormi aga jõuka Lombardia tervishoiujuht, kes leidis, et Milanot ümbritsev maakond on vaesematest regioonidest rohkem vaktsiine ära teeninud.

Itaalias tekitab pahameelt ettepanek, et riigi jõukamad piirkonnad peaks esmajärjekorras saama suurema osa vaktsiinidest.

Algatusega tuli välja hiljuti Lombardia maakonna tervishoiujuhiks saanud aristokraat ja naftaparuni lesk Letizia Moratti. Oma kirjas valitsuse koroonaviiruse kriisi volinikule soovitas ta, et vaktsiine võiks maakondade vahel jaotada mitte ainult elanike arvust lähtudes, vaid võttes arvesse ka maakondade sisemajanduse kogutoodangu (SKT), pandeemia mõju piirkonnale ja kehtivaid liikumispiiranguid.

Täna arutavad koroonapiirangute tulevikku Saksamaa kantsler Angela Merkel ning 16 liidumaa juhid, kuid on üsna kindel, et kehtivaid meetmeid pikendatakse kaugemale veebruari algusest ning võimalik, et ka karmistatakse.