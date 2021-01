McConnell: Trump provotseeris kongressi ründajaid

"Neid provotseerisid president ja teised mõjukad inimesed. Ja nad püüdsid kasutada hirmutamist ja vägivalda, et peatada", kongressis demokraat Joe Bideni valimisvõidu kinnitamine, lausus McConnell.

"Kuid me jätkasime. Me seisime üheskoos ja ütlesime, et raevunud rahvajõuk ei saa meie riigis vetoõigust seaduste ülimuslikkuse suhtes, isegi mitte üheks õhtuks," ütles ta.