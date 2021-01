Ratas ja teised Balti liidrid kutsusid Euroopa Liitu leppima kokku vaktsineerimistähtaegades

«Me peame olema ambitsioonikad nii EL-i kui ka riikide tasemel, et saavutada kollektiivne immuunsus EL-i sees. Selge tähtaja ja konkreetse panustamise määramine aitaks kiirendada vaktsineerimisprotsessi,» ütlesid kolme Balti riigi liidrid ühisavalduses.

Balti liidrid rõhutasid, et vaktsineerimine on tähtis vahend elude säästmiseks, koroonapiirangute leevendamiseks ja naasmiseks kestliku majanduskasvu juurde. Seetõttu on vajalik suurendada vaktsiinide tootmist ja tegevuse koordineerimist.