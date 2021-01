USA-s tõusis koroonasurmade arv üle 400 000

USA-s on registreeritud 24,16 miljonit koroonanakkuse juhtu. Surnud on 400 022 inimest.

Kolmapäeval ametisse astuv USA uus president Joe Biden on seadnud võitluse koroonapandeemia vastu oma administratsiooni tähtsaks prioriteediks.

Pärast seda, kui USA teatas esimesest koroonasurmast 2020. aasta veebruaris, kulus umbes kolm kuud jõudmaks 100 000-ni. See oli esimese laine ajal, mis tabas eriti rängalt New Yorki.

Washington Posti ja NBC küsitlusest selgus teisipäeval, et iga teine ameeriklane usub, et koroonapandeemia ei ole praegu kontrolli all.