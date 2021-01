Lõuna-Koreas astus ametisse uus välisminister

Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini kantselei ütles avalduses, et 74-aastane Chung on olnud seotud «USA ja Lõuna-Korea suhete iga teemaga» ning on «parim ekspert diplomaatia ja riikliku julgeoleku valdkonnas».

Bideni tulevane välisminister Antony Blinken ütles teisipäeval senati väliskomisjonis kuulamisel, et uus administratsioon vaatab üle kogu lähenemise ja poliitika Põhja-Korea suunal, kuna see on raske probleem ning see on muutunud mitte paremaks, vaid halvemaks.