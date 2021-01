«President Donald J. Trump andis armu 73 isikule ja leevendas veel 70 isiku karistust,» teatas tema administratsioon avalduses. Hiljuti spekuleeriti, et Trump võib armu anda ka oma pereliikmetele või ennetavalt ka iseendale, kuid presidenti ega tema pereliikmeid nimekirjas ei olnud. Teoreetiliselt säilitab Trump selle õiguse veel kuni Joe Bideni tänase ametivandeni, kuid ekspertide hinnangul on ebatõenäoline, et president veel kellelegi armu annaks.