«Venemaa ja Ameerika Ühendriikide suhete praegune olukord on väga murettekitav,» ütles Gorbatšov usutluses riiklikule agentuurile TASS. «Kuid see tähendab ka seda, et suhete normaliseerimiseks tuleb midagi ette võtta,» märkis Nõukogude Liidu viimane juht. «Me ei saa teineteist taraga piirata.»