USA senat kinnitas ametisse uue luurejuhi

Riikliku luuredirektoraadi (DNI) juhiks kinnitati hääletusel Luure Keskagentuuri (CIA) endine tippametnik Avril Haines. Haines on esimene kandidaat Bideni administratsiooni võtmetähtsusega ametikohtadele, kes sai senati heakskiidu.

Haines on öelnud, et kavatseb jääda apoliitiliseks ja taastada pärast Donald Trumpi administratsiooni tekitatud segadust usalduse liitlasriikide luuretega. Haines lisas, et USA luurekogukond peab keskenduma Hiinale kui peamisele ohule.