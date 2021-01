USAs ületas koroonaviiruse ohvrite arv ameeriklaste kaotused Teises maailmasõjas

Ülikooli andmetel on Ühendriikides koroonaviiruse tagajärjel surnud 406 001 inimest.

Teises maailmasõjas jättis sõjaveteranide ministeeriumi andmetel elu 405 399 ameeriklast.

USA-s on positiivse koroonaproovi andnud rohkem kui 24,43 miljonit inimest.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on kogu maailmas registreeritud üle 96,8 miljoni koroonanakkuse juhtumi ja surnud on rohkem kui kaks miljonit inimest.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ütles kolmapäeval, et Suurbritannias avastatud palju nakkavam uue tüvega koroonaviirus on levinud rohkem kui 60 riiki. Nõndanimetatud Lõuna-Aafrika Vabariigi varianti on leitud 23 riigis.

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval ametisseastumise tseremoonial peetud kõnes, et võitlus koroonapandeemia vastu on tema administratsiooni tähtis prioriteet.

«Meil on vaja kogu oma väge, et pidada vastu sellele süngele talvele. Me läheneme sellele, mis võib olla kõige raskem ja surmavam viiruseperiood,» lausus ta, kutsudes ameeriklasi «seisma lõpuks ometi sellele pandeemiale vastu ühtse rahvana».

Bideni administratsiooni üks eesmärkidest on vaktsineerida saja päevaga 100 miljonit ameeriklast. E-kaubanduse hiid Amazon pakkus kolmapäeval kogu oma ulatuslikku logistikataristut selle jõupingutuse elluviimiseks.