Keskaegses Briti katedraalis tehakse kaitsesüste orelimuusika saatel

Halls on üks paljudest, kes aitas muuta 800-aastase katedraali Edela-Inglismaal suureks vaktsineerimiskeskuseks. Tema panus ponnistusse vaktsineerida 50 miljonit britti on mängida kaitsesüstile tulnutele taustaks Bachi ja Händelit, aga ka veidi Rodgersit ja Hammersteini.

«Kriisiaegadel tulevad inimesed kokku ja tahavad kuulata muusikat; ka rõõmuhetkedel tahavad inimesed kuulata muusikat,» rääkis katedraali muusikadirektor Halls uudisteagentuurile Associated Press. «Seega ma ei arva, et see tuleb üllatusena, et rahustaval muusikal on mõju inimestele, kes tunnevad erinevatel põhjustel parajalt palju stressi.»