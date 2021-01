Vene prokuratuur hoiatab Navalnõi toetajaid protestiüleskutse eest

Samal ajal teatas Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš, et opositsioonijuhi uurimust Musta mere äärse luksusliku kinnisvara kohta, mis tema väitel kuulub president Vladimir Putinile, on teisipäevast saadik YouTube'is vaadatud 40 miljonit korda.

Uurimuses, mis avaldati Navalnõi blogis pärast mehe enda kinnipidamist Saksamaal naastes, väidetakse, et kinnisvara hinnaks on 1,35 miljardit dollarit ning see maksti kinni «ajaloo suurima altkäemaksuga».