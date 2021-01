USA senat toetas Bideni kaitseministri kandidaadile erandi tegemist

Esindajatekoda on juba oma heakskiidu andnud ja Austini ametisseastumine vajab veel vaid senati kinnitust.

Austin lubas teisipäeval senati relvajõudude komitee kuulamisel tegeleda muu hulgas äärmuslastega sõjaväe enda ridades. Austin lubas puhastada «meie read rassistidest ja äärmuslastest, ning luua õhkkond, kus igaühel, kes on sobiv ja tahab, on võimalus teenida seda riiki väärikalt».

«Kaitseministeeriumi töö on hoida Ameerika meie vaenlaste eest turvalisena. Kuid me ei saa seda teha, kui mõned meie vaenlased on meie enda ridades,» ütles Austin.