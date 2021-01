USA president Joe Biden tuli välja oma sõjaplaaniga koroonaviiruse vastu, kehtestades karmimad maski- ja reisimisreeglid, kuid hoiatas ühtlasi, et peagi on riigis üle poole miljoni viiruseohvri. Ühendkuningriik kuuldustest hoolimata veel oma piiri kõigile reisijatele ei sulge, kuid Taani peatab testimisprobleemide tõttu ajutiselt reisid Dubaist.

«Las ma ütle otse – asjad lähevad halvemaks, enne kui nad lähevad paremaks,» lausus Biden, lisades, et eeldatavasti kerkib viirusesurmade arv riigis järgmisel kuul üle poole miljoni. «Tegu on sõjaaja ettevõtmisega.»

«On tõsi, et me oleme reisimise suhtes ettevaatlikud, aga me ei arva, et paregu on õige hetk täielikult sulguda ja piiri kinni panna,» ütles ta LBC raadiole.