Bideni treeningratas paneb küberturvalisuse eksperte muretsema

Koduses Wilmingtonis oli Bidenil väidetavalt kombeks alustada iga päeva treeninguga väikeses jõusaalis, kus lisaks raskustele ja jooksulindile on ka Pelotoni nutiratas, mis kujutab endast tavapärase velotrenažööri ja omamoodi sotsiaalvõrgustiku segu, vahendas The Guardian.

Kuni 2500 dollarit maksvad nutirattad võimaldavad seadmega ühendatud tahvelarvuti vahendusel osaleda rühmatreeningutel ning neil on sisse ehitatud kaamerad ja mikrofonid, mis lubavad võrgustiku kasutajatel soovi korral üksteist näha ja kuulda. Just see viimane teeb asjatundjaid Bideni spordiharrastuse juures murelikuks.